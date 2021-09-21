Российская частная компания запланировала отправить спутники на орбиту

Являющаяся резидентом «Сколково» компания «Спутникс» запланировала запустить малые космические аппараты по программе Space-Pi («Спейс-Пи»). Об этом сообщает ТАСС.

Часть из аппаратов будет предназначена для автоматической идентификации судов (АИС). Сам запуск запланирован на I квартал 2022 года.

По данным пресс-службы компании, сейчас идет штатная подготовка космических аппаратов. Программа входит в проект Фонда содействия инновациям Space-Pi, в том числе спутников для АИС.

Разработчики интегрируют полезные нагрузки со спутниковыми платформами, указали в компании.

Программа Space-Pi представляет из себя научно-образовательный проект по разработке, производству малых космических аппаратов. Она занята разработкой формата «Кубсат», это спутники размером 10х10х10 см. Все они работают на российской цифровой платформе.

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что запуск спутникового интернета Starlink может состояться уже в следующем месяце. Проект будет действовать во многих странах мира, но, возможно, не в России .