Украина отправит свой флаг на Луну в рамках первой космической миссии

Украина доставит на Луну государственный флаг в 2022 году в рамках своей первой миссии на спутник Земли, которую она осуществит совместно с британской компанией Spacebit. Об этом сообщили в пресс-службе госконцерна «Укроборонпром».

В рамках миссии Украина намерена доставить флаг, «напечатанный на 3D-принтере из украинского титана». На сайте госконцерна также сообщили, что в первую очередь на Луну отправят оборудование для исследования почвы, испытания технологии отбора образцов, сбора информации о тепловых свойства и магнитном поле.

«Сначала груз попадет к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем - в интересное для ученых темное пятно Oceanus Procellarum на поверхности небесного тела», — уточнили в пресс-службе.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Сергей Тарута заявил, что Украина провалила несколько космических программ, потратив на них миллионы долларов.