Ученые выявили в эволюции растений два «взрыва»

Американские ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что эволюция растений шла неравномерно. Статья об этом опубликована в журнале Science.

Исследование показывает, что вместо того, чтобы эволюционировать постепенно в течение сотен миллионов лет, наземные растения претерпели серьезную диверсификацию в ходе двух всплесков, разнесенных на 250 миллионов лет. Первый произошел в начале истории растений, положив начало развитию семян, а второй – во время диверсификации цветковых растений.

В исследовании используется новая метрика для систематизации сложности растений, основанная на расположении и количестве основных частей в их репродуктивных структурах (то есть, у цветковых – в цветках). Авторы работы классифицировали около 1300 видов наземных растений, существовавших с момента 420 миллионов лет назад до настоящего времени. Ученые и раньше предполагали, что растения стали более сложными с появлением семян и цветов, но новые результаты дают представление о времени и масштабе этих изменений.

«Наиболее удивительным мне кажется существования плато между моментом появления семян и диверсификацией цветковых, – говорит Эндрю Лесли, руководитель исследования. – В этот период застоя внешний вид репродуктивных структур менялся, но количество частей оставалось неизменным».

Ключевую роль во втором всплеске сложности сыграло взаимодействие с насекомыми-опылителями. Такие взаимодействия растений и насекомых могли появиться и раньше, но лишь 100 миллионов лет назад лепестки, пестики и пыльники стали усложняться и приобретать замысловатую конструкцию, чтобы приманить нужных опылителей и заставить их распространять пыльцу наиболее выгодным образом.