Рогозин заявил, что Россия и Казахстан договорились о модернизации Байконура

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что компании из России и Казахстана подписали договор о модернизации стартового и технического комплексов космодрома Байконур под пуски новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Об этом он написал в своем Twitter.

Рогозин отметил, что контракт заключен между российским Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры и казахским ТОО «Basis construction».

«Стороны приступают к реконструкции стартового и технического комплексов ракеты «Зенит» с целью их модернизации в рамках проекта «Байтерек» для новой коммерческой ракеты, создаваемой Ракетно-космическим центром «Прогресс». Начало летных испытаний запланировано на конец 2023 года», — отметил Рогозин.

Ранее генеральный директор самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты, предназначающейся для полетов на Луну.

По последним сведениям, работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты полностью приостановлены на неопределенный срок.