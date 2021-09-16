Ученые связали развитие психозов с кошками

Заражение токсоплазмой способствует развитию психозов у людей, предрасположенных к психическим заболеваниям, выяснили специалисты австралийской психиатрической клиники «Ориджен». Источником токсоплазмоза, как правило, становятся кошки. Подробнее об этом рассказывается в статье в журнале Schizophrenia Research.

На протяжении 3-9 лет исследователи наблюдали за 96 пациентами 15-30 лет, ранее обращавшихся за психиатрической помощью и имеющих высокий риск развития психоза. За это время с психозом столкнулись 14 из них. У пациентов, переживших психоз, уровни антител к Toxoplasma gondii были значительно повышены. После поправок на другие факторы, исследователи рассчитали, что токсоплазмоз повышал риск развития психоза у пациентов в 3,6 раза.

Исследования последних лет все чаще связывают токсоплазмоз с рисками для психического здоровья. Авторы работы предлагают включить его в список критериев, по которым оценивается вероятность развития психоза у того или иного пациента.