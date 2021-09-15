Опубликовано видео запуска «Союз-2.1б» с Байконура

«Роскосмос» опубликовал видео запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34 космическими аппаратами OneWeb на космодроме Байконур.

Ракета была запущена 14 сентября. Запуск прошел в штатном режиме. Старт стал пятнадцатым пуском российских космических ракет в этом году.

Изначально старт «Союза-2.1б» планировался на 5 августа, но потом дату запуска переносили сначала на 13 августа, потом на 20 августа. Задержку запуска объяснили тем, что 34 спутника OneWeb не были доставлены к назначенному сроку.

В августе причиной отмены пуска «Союза-2.1Б» стал сбой в наземном оборудовании.

В прошлый раз, в мае 2021 года, был проведен успешный пуск «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками.

Ранее в Роскосмосе назвали сроки запуска сверхтяжелой ракеты «Ангара», которая сможет выводить на орбиту до 37 тонн груза.