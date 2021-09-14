Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с Байконура

Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими спутниками связи «OneWeb» во вторник стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска ведется на сайте «Роскосмоса».

Этот старт стал пятнадцатым пуском российских космических ракет в течение этого года.

Ожидается, что в 21.16 мск «Фрегат» со спутниками отделится от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Отделение спутников от разгонного блока произойдет в девять этапов на разных точках орбиты. Всего миссия по выведению спутников, как ожидается, продлится чуть менее четырех часов.

Ранее задержка запуска космического корабля «Союз-2.1б» была связана с тем, что 34 спутника «OneWeb» не были доставлены к назначенному сроку. В августе причиной отмены пуска «Союза-2.1Б» стал сбой в наземном оборудовании.

В прошлый раз успешный пуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками произвели в мае 2021 года.