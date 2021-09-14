Стоунхендж будут реставрировать — впервые за 60 лет

Всемирно известное сооружение эпохи Неолита Стоунхендж подвергнется масштабной реставрации. Об этом сообщили в издании The Independent.

По сообщениям ученых, было выявлено, что из-за дождя и ветра камни, в особенности, вертикально лежащие «перегородки» сильно пострадали от эрозии. Сейчас планируется закрыть памятник архитектуры строительными лесами, после чего укрепить камни с помощью известняка, отшлифовать их, и залить крупные дыры.

«Четыре с половиной тысячи лет воздействия ветра и дождя привели к образованию трещин и отверстий на поверхности камня, и эта жизненно важная реставрация сможет защитить Стоунхендж», — сообщила Хезер Себир, главный куратор проекта.

В работах поучаствует 71-летний Ричард Вудман-Бейли, которого попросят заменить монетку, оставленную им в 1950-х под камнем во время проведения предыдущих реставрационных работ. Тогда мальчику было 8 лет, и он был сыном руководителя реставрации.

Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО пригрозило властям Великобритании, что лишит Стоунхендж статуса памятника Всемирного наследия, если вблизи действительно начнется строительство тоннеля.