Зоологи описали попугая-инвалида, который причесывается с помощью инструментов

Исследователи из Оклендского университета (Новая Зеландия) обнаружили, что попугай, лишившийся верхней части клюва, смог скомпенсировать его отсутствие. Статья с описанием случая была опубликована в журнале Nature Scientific Reports.

Попугай кеа по кличке Брюс лишился клюва после неудачного контакта с ловушкой. Помимо еды, птицы используют клюв для ухода за собой, но Брюс смог адаптироваться к потере. Для чистки перьев он начал использовать подручные средства, которые зажимал между языком и нижней частью клюва.

«Кеа не очень часто используют инструменты в дикой природе, поэтому тот факт, что Брюс начал использовать подручные средства вследствие инвалидности, говорит о высоком уровне интеллекта этих птиц», – говорит Амалия Бастос, ведущий автор статьи.

По словам исследователей, Брюс делает это осмысленно и постоянно. Он перебирает камни, отбрасывая неподходящие, пока наконец не подберет то, что надо. Это никак не может быть случайностью: после того, как попугай зажимал камень, он в 90 процентах случаев начинал им прихорашиваться, и в 95 процентах случаев подбирал его, если уронил до окончания чистки перьев.

Для сравнения, 12 других кеа из того же вольера никогда не использовали для ухода за собой какие-либо инструменты, и камни, которые они брали для разных нужд, были совсем другого размера.

Это одно из многих свидетельств высокого интеллекта попугаев. Ранее ученые сообщали о том, что какаду в ходе эксперимента научились различать предметы и сортировать их исключительно по весу.