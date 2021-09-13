Ученые заявили, что переедание – не главная причина ожирения

Исследователи из США опубликовали научную работу, в которой заявляют, что основной причиной лишнего веса является не переедание. Соответствующая статья опубликована в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

В течение более ста лет диетологи исходили из модели энергетического баланса, согласно которой увеличение веса связано с тем, что человек потребляет энергии больше, чем тратит.

Вместо этого, ученые во главе с Дэвидом Людвигом из Гарвардской медицинской школы предлагают считать основной углеводно-инсулиновую модель. «Когда у детей начинается период быстрого роста, они потребляют на тысячу килокалорий в день больше. Но что здесь первично: еда вызывает рост, или рост заставляет чувствовать себя голодным?», – говорит исследователь.

Углеводно-инсулиновая модель возлагает большую часть вины за ожирение на современные модели питания с высокой гликемической нагрузкой, богатые быстрыми углеводами. К продуктам с высоким гликемическим индексом относятся, в первую очередь, выпечка, сладости и фастфуд. Такие продукты при обильном употреблении вызывают гормональные реакции, которые меняют человеческий метаболизм, способствуя накоплению жира, увеличению веса и ожирению.

При потреблении большого числа быстрых углеводов организм увеличивает секрецию инсулина и подавляет секрецию глюкагона. Это, в свою очередь, дает сигнал жировым клеткам накапливать больше калорий, оставляя меньше калорий для питания мышц и других метаболически активных тканей. Мозгу начинает казаться, что тело не получает достаточно энергии, что, в свою очередь, приводит к чувству голода.

Сама по себе углеводно-инсулиновая модель не нова, но нынешняя работа излагает ее наиболее полно и приводит множество доказательств. Авторы надеются, что принятие этой модели позволит диетологам объяснить людям, как похудеть без голодания и серьезных моральных усилий.