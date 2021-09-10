Исследователи из США выяснили, что непривитые люди умирают от COVID-19 в 11 раз чаще

Люди, не прошедшие вакцинацию против коронавируса, при заражении умирают в 11 раз чаще, чем привитые. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

«Исследование, проведенное среди более чем 600000 человек в 13 юрисдикциях, также показало, что невакцинированные более чем в 10 раз чаще попадали в больницу», — говорится в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что люди, не получившие вакцину, в 4,5 раза чаще заражаются коронавирусом, чем полностью вакцинированные.

Ранее президент США Джо Байден одобрил новый план, который предполагает расширение масштабов вакцинации от коронавируса. Новые меры будут применяться примерно к двум третям всех трудоустроенных в США — тем, кто работает на предприятиях с более чем 100 сотрудниками. Согласно новому плану, все госслужащие должны быть вакцинированы. При невозможности сделать прививку сотрудники должны проходить обязательное еженедельное тестирование.

По словам официальных лиц, для ускорения производства экспресс-тестов будет применен закон о оборонном производстве — мера военного времени, используемая для принуждения компаний к производству предметов первой необходимости.