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Космонавт рассказал, как проходили занятия в центре НАСА в день терактов 9/11

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Str Old/Reuters

Космический центр имени Линдона Джонсона, где проходят обучение астронавты и идет подготовка к космическим полетам, после терактов 11 сентября практически прекратил работу на несколько дней, а над Хьюстоном ввели бесполетную зону. Об этом РИА «Новости» рассказал российский космонавт, Герой России Федор Юрчихин, который в те дни проходил подготовку в США для полета на американском шаттле.

Космонавт рассказал, что он был на занятии по английскому языку, когда появились сообщения о терактах. Преподаватель не прервала урок, а включила телевизор.

«Мы включили телевизор, смотрели новости и заучивали слова: «небоскреб», «катастрофа». Самое удивительное, что русского языка она не знала, но могла пояснить значение любого проходимого нами слова. Тот урок английского языка навсегда закрепил в моей памяти различные значения слов «катастрофа», — сказал Юрчихин.

Дальнейшие занятия в тот день были отменены, работал только Центр управления полетами. Управление станцией передали в Москву.

«В памяти отложилось, что в таком состоянии мы в США находись дня четыре, возможно, дольше. На занятия не ездили, сидели у себя в апартаментах», — сказал Юрчихин.

11 сентября 2001 года 19 террористов-самоубийц захватили четыре коммерческих самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в Пентагон и еще один упал вблизи города Шанксвилл, когда пассажиры и команда попытались обезвредить захватчиков. Всего погибли более 2,9 тыс. человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Аль-Каида» (организация запрещена в России). Атаки были спланированы с афганской территории, что спровоцировало вторжение войск США в Афганистан в 2001 году.

Ранее бывший чиновник Кремля рассказал о реакции высокопоставленных лиц на теракты 11 сентября.

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