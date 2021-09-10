Запущенный ракетой «Союз-2.1в» спутник принят на управление Минобороны

Запущенный с помощью легкой ракеты-носителя «Союз-2.1в» военный космический аппарат принят на управление Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России 9 сентября с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова Космических войск ВКС», — заявили в министерстве.

Спутнику присвоен порядковый номер «Космос-2551».

Накануне ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк. Это седьмой по счету пуск этой ракеты-носителя легкого класса.

Ранее «Союз-2.1б» совершил успешный старт с космодрома Байконур. При этом, пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb с Байконура был отменен.

Причиной отмены пуска «Союза-2.1б» стал сбой в наземном оборудовании. Изначально, старт «Союза-2.1б» планировался на 5 августа, позже дату запуска перенесли сначала на 13 августа, потом на 20 августа. Задержка запуска космического корабля была связана с тем, что 34 спутника «OneWeb» не были доставлены к 13 июля.