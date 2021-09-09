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Врачи рассказали о пользе арахиса для сосудов

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Любители арахиса лучше защищены от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили японские ученые из Осакского университета. Исследование было опубликовано в журнале Stroke.

В 1990-х годах исследователи собрали информацию о рационе более 74 тыс. японцев 45-74 лет и проследили за их здоровьем в последующие годы. За это время испытуемые столкнулись с 3599 инсультами и 849 случаями ишемической болезни сердца. Те, кто съедал 4-5 ядер арахиса в день, оказались менее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, чем те, кто вообще его не употреблял. Арахис на 13% снизил общий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 16% — риск инсульта в целом, на 20% — риск ишемического инсульта. С ишемической болезнью сердца и геморрагическим инсультом связи не наблюдалось.

Арахис богат ненасыщенными жирами, минералами и витаминами, клетчаткой, и регулярное употребление его в пищу позволяет снизить давление и уровень «плохого» холестерина, а также уменьшить воспалительные процессы в организме, поясняют авторы работы. При этом даже небольшого его количества достаточно, чтобы поддержать сердечно-сосудистую систему.

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