Врачи назвали продукты, защищающие от COVID-19

Большое количество растительной пищи в рационе позволяет снизить риски заразиться COVID-19, выяснили специалисты Гарвардской медицинской школы. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Gut.

Исследователи собрали данные почти 600 тыс. человек через приложение ZOE COVID Study. Участники исследования сообщали о том, чем они питались до начала пандемии и во время нее. Те, кто питался правильно и сбалансированно, заболевали COVID-19 на 10% реже тех, чей рацион был далек от совершенства. Также они на 40% реже сталкивались с тяжелым течением болезни.

Лучше всего дела обстояли у участников, чей рацион включал большое количество овощей, фруктов, зерновых и жирной рыбы, и минимальное количество продуктов глубокой переработки. Те же, кто предпочитал переработанные продукты и пренебрегал растительной пищей, сталкивались с COVID-19 чаще.

Питание неразрывно связано со здоровьем, напоминают исследователи. Обилие растительной пищи позволяет поддерживать защитные функции организма, а также сохранять здоровую микрофлору кишечника, что тоже благотворно влияет на иммунитет.