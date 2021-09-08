Орнитологи выяснили, как сухопутные птицы пересекают океаны без отдыха

Ученые из Института поведения животных Макса Планка выяснили, как большие сухопутные птицы пролетают сотни километров над океаном без перерыва и отдыха. Статья об этом опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.

Сухопутные птицы, в отличие от водоплавающих, не могут садиться для отдыха на воду, и потому вынуждены пересекать море без посадок. Поэтому среди наблюдателей за птицами долгое время бытовало убеждение, что они перелетают водные преграды лишь в узких местах, где расстояние от берега до берега не превышает 100 километров. С тех пор, как орнитологи начали использовать миниатюрные GPS-маячки, выяснилось, что это не так, но осталось загадкой, как птицам хватает энергии на долгий полет.

В новом исследовании ученые во главе с Эльхамом Нурани использовали набор данных о маршрутах миграции нескольких видов птиц. Всего ученые проанализировали 112 пересечений моря, совершенных в течение девяти лет.

Эти данные сопоставили с метеорологическими наблюдениями и картой воздушных потоков. Выяснилось, что птицы не просто летят к цели по прямой в случайное время, а подходят к этому с умом. Ключевую роль для них играет наличие попутного ветра, но это не все.

Чем сильнее температура моря превышает температуру воздуха, тем более мощные образуются восходящие воздушные потоки. Именно с ними оказался связан выбор маршрута, поскольку идущий вверх воздух позволяет меньше махать крыльями и парить без существенных затрат энергии.