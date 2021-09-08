В Роскосмосе считают, что полет первой африканки на МКС возможен через 3-4 года

Заместитель генерального директора корпорации Роскосмос по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что полет первой жительницы Африки на Международную космическую станцию (МКС) возможен через три или четыре года, сообщает РИА «Новости».

«Сейчас разрабатываем план, научную программу. Делегация Туниса до подписания меморандума посетила Центр управления полетами, Центр подготовки космонавтов. Срок полета они пока не определили. Это возможно в обозримом будущем, через три-четыре года», — рассказал Савельев.

Ранее Тунис договорился с Роскосмосом о запуске первой женщины из Африки на МКС.

Меморандум подписали президент Туниса Каис Саид и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Дата подписания была приурочена к национальному Женскому дню Туниса — 13 августа, принятому в 1956 году после объявления независимости от Франции и с утверждением в стране Кодекса о личном статусе.

Единственный за 60 лет космической эры житель Африки, космический турист из ЮАР Марк Шаттлворт, совершил полет в космос 25 апреля 2002 года.