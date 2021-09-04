Россия и Япония подписали соглашение о создании аналога американского телескопа «Хаббл»

«Роскосмос» подписал соглашение с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) по созданию ультрафиолетовой космической обсерватории «Спектр-УФ». Об этом рассказал заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков, сообщает РИА «Новости».

«С 2021 года Япония полноправный участник проекта. Подписано соглашение между «Роскосмосом» и космическим агентством Японии об изготовлении японской стороной совместно с (российскими) Институтом астрономии и Институтом космических исследований спектрографа для исследования атмосфер экзопланет», — сказал он.

Проект «Спектр-УФ» предназначен для исследования различных объектов Вселенной в ультрафиолетовом (115 — 305 нанометров) диапазоне спектра. На него возлагают надежды и давно ждут российские астрономы — предполагается, что эта космическая обсерватория станет единственным крупным инструментом для ультрафиолетовых исследований после завершения работы космического телескопа «Хаббл», срок службы которого подходит к концу. Запуск проекта позволит проводить спектроскопию высокого и низкого разрешения и исследовать космические гамма-всплески — выбросы энергии колоссального масштаба.

Ранее стало известно, что новая российская астрофизическая лаборатория «Спектр-УФ» будет запущена в космос после 2025 года.