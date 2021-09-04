Стал известен срок завершения строительства второй очереди «Восточного»

Строительство одного из сооружений второй очереди на космодроме «Восточный» будет завершено в срок. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил гендиректор ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» Равиль Зиганшин, сообщает ТАСС.

«Это самое последнее сооружение, мы его сейчас нагоняем, у нас есть небольшое отставание за счет погодных условий, мы, конечно, попали в этом году: у нас все карьеры затопило. Сейчас только начали работать в полную мощность», — сказал Зиганшин.

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который также присутствовал на встрече, стройка будет завершена в декабре 2022 года.

«После этого строители в основном уходят, заходят технологи «Роскосмоса» и мы начинаем проводить сначала автономные, а потом комплексные испытания всех систем космодрома», — уточнил он.

Строительство второй очереди космодрома предполагает возведение стартового стола для ракеты-носителя «Ангара-А5» и сопутствующей для нее инфраструктуры. Испытания ракеты «Ангара-А5В» с водородным двигателем стартуют к 2027 году.