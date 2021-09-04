Российские космонавты завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили выход в открытый космос, где они провели семь часов 54 минуты, и вернулись на Международную космическую станцию (МКС). Видеотрансляция доступна на сайте «Роскосмоса».

Космонавты подключили кабели электроснабжения, затем смонтировали перекидные поручни и подключили кабель Ethernet к модулю «Наука».

Прокладка электропитания от американского сегмента стартовала в 2013 года, когда космонавты Федор Юрчихин и Александр Мисуркин провели два кабеля по модулю «Заря».

МЛМ «Наука» пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» Международной космической станции 30 июля. Спустя месяц, 30 августа, генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт Владимир Соловьев заявил, что на борту нового модуля начался первый научный эксперимент.

В настоящее время на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.