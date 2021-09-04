Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный состоится 14 октября 02:12
Блинкен сообщил, что не планирует встречаться с талибами* в Дохе 02:11
Британскому футболисту предъявили обвинения за публикации 2012 года 02:11
На Украине назвали «фатальную» ошибку Зеленского в Вашингтоне 01:53
Отказавшаяся от гражданства России украинка рассказала о занятиях сексом... 01:50
Защитник «Зенита» поблагодарил Иисуса за продление контракта... 01:31
Собчак заявила, что штрафует сотрудников за неработающее оборудование 01:30
Красную книгу России в 2021 году переиздадут впервые за 20 лет 01:13
Ученые предупредили о резком старении органов после COVID-19 01:12

Российские космонавты завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
NASA

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили выход в открытый космос, где они провели семь часов 54 минуты, и вернулись на Международную космическую станцию (МКС). Видеотрансляция доступна на сайте «Роскосмоса».

Космонавты подключили кабели электроснабжения, затем смонтировали перекидные поручни и подключили кабель Ethernet к модулю «Наука».

Прокладка электропитания от американского сегмента стартовала в 2013 года, когда космонавты Федор Юрчихин и Александр Мисуркин провели два кабеля по модулю «Заря».

МЛМ «Наука» пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» Международной космической станции 30 июля. Спустя месяц, 30 августа, генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт Владимир Соловьев заявил, что на борту нового модуля начался первый научный эксперимент.

В настоящее время на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Мы не сдадимся, мы стоим за Афганистан»
Талибы* объявили о захвате провинции Панджшер, в сопротивлении это опровергают
«Военный бюджет США больше, чем в разгар холодной войны»
Как уход из Афганистана помог Байдену нарастить расходы на оборону
Длина имеет значение: как Россия будет осваивать Северный морской путь
Путин назначил старт регулярным грузоперевозкам по Севморпути
Ученые предупредили о резком старении органов после COVID-19
Опубликовано видео падения грузовика с эстакады в Москве
В РПЦ поспорили об изменении жития митрополита Филиппа после слов Путина
США рассекретят документы о терактах 11 сентября 2001 года
Новости и материалы
Запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный состоится 14 октября
Блинкен сообщил, что не планирует встречаться с талибами* в Дохе
Британскому футболисту предъявили обвинения за публикации 2012 года
На Украине назвали «фатальную» ошибку Зеленского в Вашингтоне
Отказавшаяся от гражданства России украинка рассказала о занятиях сексом на Олимпиаде
Защитник «Зенита» поблагодарил Иисуса за продление контракта с клубом
Собчак заявила, что штрафует сотрудников за неработающее оборудование
Красную книгу России в 2021 году переиздадут впервые за 20 лет
Неймар ответил на критику по поводу лишнего веса
Эксперты посоветовали, как избавиться от сезонной хандры
Полиция задержала нижегородца, который 10 дней удерживал девушку в гараже
Гимнаст Нагорный радовался картонным кроватям на Олимпиаде в Токио
В «Нафтогазе» считают, что «Северному потоку — 2» не дадут работать
Захарова заявила о несостоятельности НАТО в ситуации с Афганистаном
Издание The Athletic включило Овечкина в состав сборной России на Олимпиаду
На МКС российский модуль «Наука» подключили к американской электросети
СМИ: Вашингтон выдвинул ультиматум Украине
Все новости
«Спето неплохо, но звонкость пропала»: что говорят о возвращении ABBA
Лоза оценил идею с голографическими концертами группы ABBA
От горящего «чека» до наклеек на фарах. За что будут штрафовать водителей
Россиян предупредили о новых штрафах в 2022 году
Дети-эпилептики могут остаться без важного препарата
Из аптек исчез «Суксилеп», без которого лечение детей-эпилептиков идет насмарку
«Численность войск значительно превышает объявленную»
Генсек НАТО попросил Россию действовать прозрачно в рамках учений «Запад-2021»
Желтые пиджаки и полосатые галстуки: каким получился дресс-код ВЭФ
Как одеваются участники ВЭФ-2021
«АвтоВАЗ» потерял треть клиентов из-за простоя
Продажи автомобилей Lada в августе упали на 32,6%
Королева вампиров: Сальме Хайек — 55
«Господин Лавров, я передаю вам привет»
В офисе Зеленского заявили, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений
«Мирного договора с Японией не будет»
Эксперты оценили переговоры по мирному договору с Японией после слов Путина на ВЭФ
Оплата по лицу. Когда в России пассажиры смогут ездить по биометрии
В Минтрансе рассказали о планах оснастить весь транспорт в России биометрией
«Насиловал каждый день»: что известно о похищении девушки в Нижнем Новгороде
Знакомые подозреваемого в похищении нижегородки заявили, что его подставили
«Мы все оплатим»: как полиция Нидерландов склоняет российских военных к измене
JIT прокомментировала свое открытое письмо с просьбой о помощи по делу MH-17
«Кампания по обману чешского народа»: сын премьера выступил против отца
Бабиш-младший намерен дать показания против премьера Чехии по делу о коррупции
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях