Антропологи выяснили рост Микеланджело по его обуви

Рост итальянского художника Микеланджело Буанаротти составлял всего 1,6 м, выяснили антропологи из Исследовательского центра судебной антропологии, палеопатологии и биоархеологии на Сицилии. Об этом они рассказали в журнале Anthropologie.

Авторы работы изучили три туфли художника, которые были найдены в его доме и до сих пор хранились в музее во Флоренции. Рассчитав параметры стопы Микеланджело, исследователи сопоставили их с данными о соответствии размера стопы росту. Оказалось, рост художника не превышал 1,6 м.

По современным меркам Микеланджело был коротышкой, но в годы его жизни, 1475-1564, такой рост считался средним для мужчины, отмечают исследователи. Современники описывали художника как широкого в плечах и стройного.

Впрочем, обувь могла принадлежать кому-то из близкого окружения Микеланджело, предполагают авторы работы.

Останки Микеланджело никогда не эксгумировались и не анализировались, поэтому многие физические параметры художника неизвестны. Однако подобные косвенные свидетельства позволяют узнать о Микеланджело чуть больше.