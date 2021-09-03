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Ракету Alpha компании Firefly Aerospace подорвали космические силы США

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Космические силы США базы военно-воздушных сил «Ванденберг» заявили, что дистанционно завершили запуск ракеты Alpha американской компании Firefly Aerospace. Об этом сообщается на сайте базы военных.

»(Силы ВВС — прим.) Space Launch Delta 30 запустили ракету Firefly Aerospace Alpha над Тихим океаном в 19.01 по Тихоокеанскому времени после успешного старта в 18.59 с космического стартового комплекса-2 на базе Космических сил 2 сентября», — говорится в сообщении.

Согласно представленной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Военные подчеркнули, что в ближайшее время специалисты проведут совещание для установления причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после старта.

20 сентября 2020 года компания Firefly Aerospace провела наземные испытания первой ступени ракеты. Сообщалось, что статические испытания ракеты Alpha состоялись 18 августа и прошли успешно.

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