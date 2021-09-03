Кардиологи обнаружили пользу «Виагры» при аритмии

«Виагра» способна подавлять аритмию, выяснили специалисты Манчестерского университета. Подробнее об эксперименте они рассказали в статье в журнале Circulation Research.

Эксперименты на клетках сердечной мышцы овец показали, что силденафил способен защитить миоциты от избытка кальция, который может быть причиной аритмии, заставляя сердце биться в то время, когда оно должно отдыхать между ударами. Затем исследователи ввели силденафил овцам с пируэтной формой желудочковой тахикардии — нечастым, но опасным видом аритмии, при котором желудочковая мышца работает хаотично, а камеры сердца не выпускают кровь в систему кровообращения. Если вовремя не стабилизировать сердцебиение, аритмия приведет к остановке сердца.

Силденафил оказался способен привести сердечный ритм в норму за 90 секунд и снизил риск повторного приступа. Исследователи полагают, препарат удастся использовать для лечения и других аритмий.

Исследователи впервые обратили внимание на возможную пользу силденафила при аритмии, наблюдая за пациентами с диабетом — у тех из них, кто принимал силденафил, был снижен риск сердечного приступа и повышена выживаемость после инфаркта. Причиной как аритмии, так и проблем с потенцией может быть избыточная активность фермента фосфодиэстеразы 5-го типа, концентрацию которого и помогает снизить силденафил.