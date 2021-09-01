Медики вырастили в лаборатории модель человеческих легких для опытов с COVID-19

В лаборатории из стволовых клеток вырастили ткани легкого для исследования COVID-19. Соответствующая статья была опубликована в журнале eLife.

В течение пандемии COVID-19 ученые активно искали способ симулировать поражение легких от этой болезни в лаборатории. Органы животных для этой цели не подошли, а вырастить подобие человеческих легких «в пробирке» ранее не удавалось, так как не все требуемые клетки выживали.

Сейчас ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего сообщают, что им удалось справиться с задачей. Медики вырастили органоид (подобие органа), в котором есть все типы клеток взрослого органа. Исследователи также сообщают, что распространение инфекции SARS-CoV-2 в этих органоидах полностью отражает течение болезни у живых пациентов.

«Эта модель для изучения человеческих заболеваний позволит нам испытывать эффективность и токсичность лекарств, и отвергать неподходящие на ранней стадии, до начала испытаний на людях», – говорит Прадипта Гош, соавтор исследования. Так, ученые уже выяснили, что клетки верхних дыхательных путей играют решающую роль в заражении, а нижних – в иммунном ответе.