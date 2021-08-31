Ученые рассказали, чем опасен для мозга ранний выход на пенсию

Ранний выход на пенсию повышает риски столкнуться с когнитивными нарушениями, в том числе болезнью Альцгеймера, сообщают специалисты Общества Макса Планка по вопросам развития науки. Исследование было опубликовано в журнале SSM – Population Health.

Ученые наблюдали за 20,5 тыс. американцев в возрасте 55-75 лет в 1996-2014 годах. Добровольцы периодически заполняли опросники, посвященные их когнитивным функциям, и проходили необходимые для оценки тесты. Оказалось, чем позже участники исследования выходили на пенсию, тем реже сталкивались с болезнью Альцгеймера и другими когнитивными нарушениями. В среднем, те, кто оставил работу в возрасте 67 лет, на треть реже сталкивались с подобными проблемами, чем те, кто ушел на пенсию раньше.

Постоянная вовлеченность в какую-либо работу замедляет ухудшение когнитивных функций, отмечают исследователи. Положительное влияние наблюдалось независимо от уровня образования и профессиональной подготовки, но у людей со сложной работой было более выраженным. По мере роста продолжительности жизни количество людей старше 65 лет будет увеличиваться, и важно позаботиться о том, чтобы как можно дольше сохранять способность к мышлению, заключают авторы работы.