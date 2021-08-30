РКК «Энергия» планирует создать возвращаемый космический корабль

Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев рассказал в интервью ТАСС о планах создать возвращаемый грузовой космический корабль, который заменит используемый в настоящее время «Прогресс».
«У «Прогресса» [есть] серьезный недостаток — мы не можем возвратить на нем полезную нагрузку с орбиты. Минус в том, что он сгорает», — объяснил Соловьев.
Основой нового аппарата станет перспективный космический пилотируемый корабль «Орел», который разрабатывается в настоящее время.
Создание «Орла» — часть российской лунной программы. Корабль должны запустить 15 декабря 2023 года с космодрома «Восточный».
Первый полет пройдет в автоматическом режиме — без космонавтов на борту. Второй запуск — тоже беспилотный — состоится в 2024 году и завершится стыковкой с Международной космической станцией (МКС). Первый пилотируемый полет запланирован на 2025 год.
Ранее Соловьев прокомментировал несквозные трещины, которые экипаж МКС обнаружил в самом старом российском модуле «Заря».