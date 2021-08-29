Ракета Falcon 9 успешно вывела в космос грузовой корабль Dragon, сообщает сайт NASA.

«Корабль Dragon компании SpaceX после успешного запуска в 03:14 по времени восточного побережья США в воскресенье направляется к Международной космической станции для пополнения запасов», — указано в сообщении.

Стыковка с МКС намечена на понедельник, 30 августа, в 18.00 по МСК.

Космический корабль Dragon разрабатывается в нескольких модификациях — грузовой, пилотируемой «Dragon v2», грузо-пассажирской. Максимальная масса корабля с грузом на МКС может составлять 7,5 тонн.

Ранее стало известно, что план по космическим запускам в США может быть сорван из-за новых случаев COVID-19.

Компания SpaceX сейчас переживает дефицит кислорода в связи с новой вспышкой эпидемии COVID-19. Спрос на кислород резко возрос в связи с распространением опасного «дельта»-штамма. Вместе с тем, кислород часто используется в ракетах в качестве окислителя топлива.