Биологи два месяца заставляли мышей смотреть кино

Во время просмотра одного и того же отрывка кино у мышей постепенно менялась реакция на него со стороны нейронов мозга. Это было показано в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Науке давно известно, что нейроны, связанные с восприятием запаха и пространства, со временем меняют свой отклик на одни и те же стимулы. В то же время, активность зрительной коры считалась довольно стабильной.

«Мы знаем, что мозг – это гибкая структура, ведь логично, что нейронная активность в мозге будет изменяться в течение нескольких дней, поскольку в это время мы учимся и набираемся опыта, даже во взрослом возрасте, – говорит Цзы Ся, автор исследования из Колумбийского университета. – Неожиданно другое, что даже безо всякого обучения и нового опыта ответ мозга все равно будет меняться».

Ученые демонстрировали мышам короткий отрывок из черно-белого фильма «Печать зла», стандартного для изучения зрения мышей. Пока мышь смотрела кино, нейробиологи фиксировали активность нескольких нейронов в зрительной коре ее головного мозга с помощью флуоресцентной микроскопии. Отрывок повторяли еженедельно в течение семи недель.

Исследователи обнаружили, что в течение недель реакция нейронов на одни и те же моменты фильмы постепенно меняется. Ученые предполагают, что смогут обнаружить, по какому принципу и по какой причине изменяется эта реакция, если в следующей серии опытов будут контролировать много нейронов сразу.