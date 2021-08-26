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Дети, растущие в табачном дыму, быстрее стареют

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Воздействие табачного дыма во время внутриутробного развития и в раннем возрасте ускоряет биологическое старение, выяснили специалисты из Института глобального здоровья в Барселоне. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Environment International.

Исследователи отобрали 1173 ребенка в возрасте 6 — 11 лет из шести европейских стран. 83 ребенка подвергались воздействию табачного дыма во время внутриутробного развития, 103 — в раннем детстве. Ученые использовали эпигенетические часы — совокупность меток ДНК, которая позволяет определить биологический возраст ткани, клетки или органа. Оказалось, курение родителей ускоряет старение организма детей. Кроме того, старению способствовало загрязнение воздуха черным углеродом, продуктом неполного сгорания ископаемого топлива.

Более ранние наблюдения показали, что курение ускоряет старение уже взрослых людей. Новые же данные демонстрируют, что воздействие на младенца или даже еще не рожденного ребенка может необратимо изменить его метаболизм. Биологическое старение связано с повышенным риском сердечно-сосудистых, нейробиологических и других заболеваний, поэтому дети, подвергавшиеся воздействию табачного дыма, могут столкнуться с большим количеством проблем со здоровьем, чем их ровесники, жившие с некурящими родителями.

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