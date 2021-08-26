Глава NASA заявил о космической гонке США и Китая

США и Китай находятся в состоянии космической гонки. Такое мнение высказал глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон, передает ТАСС.

«К сожалению, я считаю, что мы с Китаем находимся в состоянии космической гонки. Если говорить про Соединенные Штаты, то я бы хотел, чтобы Китай был партнером, как в случае с Россией», — сказал Нельсон.

Он считает, что между Пекином и Вашингтоном вряд ли удастся наладить сотрудничество в космосе, поскольку «Китай является закрытой страной, а для сотрудничества в космической сфере необходима прозрачность».

При этом глава NASA заявил, что доволен взаимодействием с РФ и рассчитывает на его продолжение.

В мае Нельсон обвинил Китай в несоблюдении стандартов по космическому мусору.

Ранее сообщалось, что американские власти намерены построить в Великобритании секретные базы для защиты спутников от российского и китайского оружия, способные идентифицировать потенциальные цели в глубоком космосе.