Рогозин рассказал, что могло спасти экипаж «Курска»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о пользе, которую науке может принести эксперимент с таксой Николасом, которая участвовала в опыте по дыханию под водой 19 декабря 2017 года. Он рассказал об этом, отвечая на вопрос главного редактора «Эхо Москвы»: «Что вы сделали с таксой?».

Такса Николас в присутствии Рогозина участвовала в эксперименте по дыханию под водой 19 декабря 2017 года.

«Это эксперимент, который и мы будем использовать для дальних перелетов в будущем лет через 10-15, чтобы погружать космонавтов в состояние, которое позволяет им перенести долгие перелеты. Это крайне важно сегодня для наших подводников. Если бы эта технология уже сегодня была поставлена на ноги, мы могли бы экипаж «Курска» спасти, понимаете?».

Атомный подводный ракетный крейсер «Курск» затонул 12 августа 2000 года во время учений Северного флота. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.