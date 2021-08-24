Фанаты Плутона хотят вернуть ему статус планеты

Научное сообщество до сих пор не пришло к единому решению, можно ли считать Плутон девятой планетой Солнечной системы, пишет портал ScienceNews.

В 2006 году Международный астрономический союз принял решение о лишении небесного тела статуса планеты, решив, что планета должна очистить свое окружение от прочих крупных астрономических объектов. Тем не менее, после миссии космического аппарата New Horizons, изучившего Плутон в 2015 году, многие геологи и планетологи стали сомневаться в обоснованности такого решения.

«Это динамичный и сложный мир, не похожий ни на что в Солнечной системе», — писал в 2015 году научный журналист Кристофер Крокетт под впечатлением от миссии межпланетной станции.

Сейчас целая группа ученых в числе которых Алан Стерн, руководивший миссией «Новых горизонтов» полагает, что определение планеты пора пересмотреть.

«Любое небесное тело с активной геологией следует признавать планетой. Не так важно, где ты находишься. Важно что ты представляешь», — заявил изданию планетолог Джим Белл из Государственного университета Аризоны, считающий критерий об отсутствии других небесных тел на орбите необоснованным.

Ранее сообщалось, что американская технологическая компания Virgin Galactic выставила на продажу билеты в космическое путешествие.