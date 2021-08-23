«Роскосмос» планирует отправить на орбиту двух иностранных космических туристов

«Роскосмос» рассматривает возможность отправить к МКС двух туристов на российском корабле «Союз», заявил заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев, которого цитирует РИА «Новости».

«Есть у нас коммерческие заказчики, думаю, осенью мы их озвучим. Причем там серьезные намерения», — заявил Савельев, уточнив, что кандидатов планируют представить в ходе Астронавтического конгресса в ОАЭ в октябре.

Савельев отметил, что россиян среди выразивших намерение полететь в космос пока что нет, однако, он не назвал, граждане каких стран будут в числе туристов.

Отправиться на орбиту желающие смогут лишь после 2023 года — до этого времени все корабли «Роскосмоса» расписаны. В конце текущего года и в 2023 году «Союзы» отправят туристов, которые ранее оформили заказ через американскую компанию-оператора Space Adventures. Новые кандидаты, сообщил Савельев, ведут переговоры непосредственно с российской стороной.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что самарские эксперты готовы бросить вызов компании SpaceX, основанной Илоном Маском.