«Союз-2.1б» совершил старт с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 спутниками OneWeb совершила старт с космодрома Байконур, сообщает прямая трансляция Роскосмоса на YouTube.

Пуск прошел штатно, первая ступень отделилась также штатно.

Чуть позже и вторая ступень отделилась в заданное время — 287,55 секунд после запуска.

Ранее пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb с Байконура был отменен.

Причиной отмены пуска «Союза-2.1б» стал сбой в наземном оборудовании. Изначально, старт «Союза-2.1б» планировался на 5 августа, позже дату запуска перенесли сначала на 13 августа, потом на 20 августа.

Задержка запуска космического корабля была связана с тем, что 34 спутника «OneWeb» не были доставлены к 13 июля.

В прошлый раз успешный пуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb был произведен в мае 2021 года.