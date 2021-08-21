Орбиту МКС подняли для подготовки к старту «Союза» с Пересильд и Шипенко на борту

Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована перед запуском корабля «Союз МС-19», на борту которого на станцию прилетят космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Об этом сообщает Роскосмос.

«С целью формирования баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и посадкой спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18» проведена очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Пересильд и Шипенко полетят на Международную космическую станцию для съемок нового фильма. Члены экипажа корабля «Союз МС-19», в который входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, могут стать первыми жильцами новой каюты российского сегмента МКС, размещенного в модуле «Наука»

Клим Шипенко будет снимать Юлию Пересильд в космосе для картины «Вызов». Старт съемочной экспедиции к МКС запланирован на 5 октября на корабле «Союз МС-19» с «Байконура». Отбор также прошли актриса Алена Мордовина и пилот Галина Каирова. Мордовина, как и режиссер Алексей Дудин, войдут в дублирующий экипаж.