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Роскосмос объяснил очередной перенос миссии «Луна-25»

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Павел Котляр/«Газета.Ru»

В Роскосмосе подтвердили информацию об очередном переносе запуска миссии «Луна-25» на южный полюс Луны. Ранее о том, что октябрьский запуск аппарата переносится на май 2022 года, «Газете.Ru» сообщили в Российской академии наук.

«Переход на второе «пусковое окно» вызван выявленной в ходе наземной экспериментальной отработки необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки «Луны-25» в условиях, максимально приближенных к космическому пространству, которые можно провести на Земле, — сообщили «Газете.Ru» в госкорпорации. — Даже с учетом того, что к настоящему времени борт космического аппарата «Луна-25» полностью укомплектован штатными образцами приборов и систем, существует необходимость проведения проверок, выполняемых в обеспечение требуемой надежности первой российской миссии на Луну».

Эти мероприятия дадут возможность специалистам дополнительно проверить функционирование бортовой аппаратуры, в том числе, отработать электрические стыковки составных частей, отработать логику работы и типовых сеансов в соответствии с программой полёта с учётом выявленных в ходе проведённых наземных испытаний факторов, отметили в Роскосмосе.

Это уже седьмой по счету перенос миссии, запуск которой изначально планировался на 2014 год. Неоднократные переносы миссии уже заставили выйти из нее зарубежных партнеров. Так, шведские ученые покинули проект, не став размещать на спускаемом аппарате свой прибор «Лина-Эксан».

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