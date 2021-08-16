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Ученые назвали признаки одного из самых агрессивных видов рака

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Depositphotos

Ученые Колумбийского университета США заявили, что желтизна кожи и белков глаз являются признаками одного из самых агрессивных видов опухолей — рака поджелудочной железы. Исследование опубликовано на сайте ColumbiaSurgery.

Специалисты указали, что опухоль может прогрессировать безболезненно годами. Первые симптомы развиваются незаметно, поэтому пациенты часто не подозревают о раке поджелудочной железы из-за ее особого расположения.

Исследователи также отмечают и другие симптомы: боли в животе, тошнота и диарея. О новообразовании может свидетельствовать в том числе острая боль в районе средней и нижней части спины на протяжении нескольких недель. Дело в том, что опухоль увеличивается в размерах, из-за чего давит на соседние органы.

Сигналом также может стать внезапный диабет, который говорит о нарушениях работы поджелудочной железы и, в частности, может привести к раковым заболеваниям, добавили ученые.

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