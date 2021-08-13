У берегов Калифорнии заметили меняющую форму рыбу

На глубине 2000 метров недалеко от побережья Калифорнии, американские ученые смогли сфотографировать рыбу-кита, которая меняет форму в течение жизни, сообщает Daily Mail.

Как сообщает газета, рыба долгое время оставалась загадкой для ученых, в силу того, насколько сильно она меняет свою форму и насколько ярко выражен у этого вида половой диморфизм. Изначально животное похоже на угря, но по мере взросления самцы обрастают длинными носами, и большой печенью, в то время как самки становятся немного похожими на китов.

Только в 2003 году ученым удалось доказать, что самец и самка - это один и тот же вид животного.

Глубоководное существо удается обнаружить очень редко — за 34 года наблюдений, этот вид наблюдали всего 18 раз

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