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Ученые засняли гигантских сколопендр, поедающих птиц

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Гигантские сколопендры-птицееды были обнаружены на крошечном необитаемом острове Филлип, входящем в группу островов Норфолк в южной части Тихого океана. Популяция сколопендр Cormocephalus coynei этого острова способна убивать и съедать до 3700 птенцов морских птиц ежегодно.

Выяснилось, что рацион этого уникального существа, эндемичного для острова Филлип, состоит из необычно большой доли позвоночных животных, включая птенцов морских птиц. Как правило крупные хищные морские птицы находятся на вершине пищевой цепочки, но новое исследование, опубликованное в The American Naturalist, показывает, что это не всегда так. Вместе с тем эти крупные хищные членистоногие могут играть очень важную роль в островной экосистеме благодаря своему разнообразному питанию. Эти создания вырастают до 30,5 см в длину и вооружены сильнодействующим ядом, который содержится в двух клешнеобразных придатках, именуемых форципулами. Яд используется для того, чтобы обездвижить добычу. Тело сколопендры защищено прочными пластинами, покрывающими каждый его сегмент.

В теплые и влажные ночи эти членистоногие по одиночке пробираются сквозь лабиринты нор морских птиц, укрытых лесной подстилкой, ориентируясь в поисках добычи с помощью пары сверхчувствительных антенн. Список жертв сколопендр весьма разнообразен — от сверчков до птенцов морских птиц, гекконов и сцинков. Они поедают даже рыбу, которую роняют черные кланяющиеся крачки Anous minuta — морские птицы, вьющие свои гнезда на деревьях повыше.

Ученые засняли процесс охоты сколопендр на птенцов чернокрылого тайфунника Pterodroma nigripennis, потратив на этот проект несколько месяцев. На острове насчитывается до 19 тыс. гнездящихся пар чернокрылых тайфунников, и сколопендры, по всей видимости, не могут нанести этой колонии серьезного вреда.

Охотясь на позвоночных, сколопендры усваивают питательные вещества, добытые морскими птицами в океане, и распределяют их по острову, подкармливая растения. В каком-то смысле они заняли место (или экологическую нишу) хищных млекопитающих, которых на этом острове нет.

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