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В США амеба уничтожила мозг ребенка после купания в озере

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Depositphotos

Ребенок из калифорнийского города Техейма после купания в пресноводном озере пострадал от смертельной инфекции мозга — первичного амебного менингоэнцефалита, сообщает Агентство по здравоохранению округа Техейма. Причиной инфекции стала амеба Naegleria fowleri.

Это всего десятый подобный случай в Калифорнии с 1971 года, отмечают власти.

Naegleria fowleri обитают в теплых пресноводных водоемах — реках, озерах, горячих источниках. При проглатывании амебы не опасны, но если вода с ними попадет в нос, они могут добраться по обонятельному нерву до мозга и разрушить его ткани. Единственный способ гарантированно избежать заражения — не купаться в пресных водоемах. При купании же рекомендуется не погружать голову в воду или использовать зажим для носа.

Симптомы амебного менингоэнцефалита проявляются через 1-10 дней после заражения. Сперва появляются сильная головная боль, лихорадка, тошнота и рвота. На поздних стадиях наблюдаются спутанность сознания, судороги, галлюцинации, ригидность мышц шеи.

О шансах ребенка вылечиться не сообщается. Известно, что после поражения мозга Naegleria fowleri выживает менее 3% людей.

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