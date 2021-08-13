Ученые выяснили, из-за чего появляется «пузико» в среднем возрасте

Распространенное мнение о том, что набор жировой массы в среднем возрасте связан с замедлением обмена веществ — заблуждение, по мнению американских ученых. Об этом пишет The Telegraph.

Команда специалистов из Университета Дьюка в Северной Каролине изучила изменение скорости метаболизма человека в течение жизни и пришла к неожиданным выводам.

В исследовании приняло участие 6600 человек из 29 стран в возрасте от одной недели до 95 лет. Участникам давали пить воду с тяжелыми изотопами водорода, распад и вымывание которых фиксировали ученые.

Так, команде ученых удалось выяснить, что после двух лет жизни скорость обмена веществ начинает замедляться, и падает так до двадцати лет, после чего остается постоянной до начала пожилого возраста — примерно шестидесяти лет. Таким образом, увеличение веса после сорока, по всей видимости, связано с образом жизни и малой физической нагрузкой.

Исследование ученых дало нам возможность посмотреть по новому и на процессы, связанные со старением.

«Падение скорости метаболизма после 60 лет, по всей видимости, непосредственно связано со старением. Не может быть совпадением то, что быстрый рост смертности от неинфекционных заболеваний начинается именно в этом возрасте», — сообщил доктор Тимоти Роудс из Висконсинского университета в Мэдисоне, изучивший результаты работы ученых из Северной Каролины.

Ранее сообщалось, что команда японских ученых нашла бактерию, связанную с долголетием.