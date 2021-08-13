Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
НАК начал поиски причастных к взрыву автобуса в Воронеже 17:33
Власти Керчи начали эвакуацию населения из зон подтопления 17:31
Путин: решать вопросы безопасности в одиночку нельзя 17:25
Определились составы групп в элитном раунде Кубка России по футболу 17:20
Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 22... 17:17
Российских водителей будут учить по-новому 17:14
Фрик-супруги Шпаки развелись 17:11
Китай отказал ВОЗ в дальнейшем расследовании происхождения коронавируса 17:11
National Interest: третья мировая война может начаться из-за России и Китая 17:08
На чемпиона Игр-2020 из Украины совершено нападение в центре Киева 17:07

Ученые выяснили, из-за чего появляется «пузико» в среднем возрасте

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Распространенное мнение о том, что набор жировой массы в среднем возрасте связан с замедлением обмена веществ — заблуждение, по мнению американских ученых. Об этом пишет The Telegraph.

Команда специалистов из Университета Дьюка в Северной Каролине изучила изменение скорости метаболизма человека в течение жизни и пришла к неожиданным выводам.

В исследовании приняло участие 6600 человек из 29 стран в возрасте от одной недели до 95 лет. Участникам давали пить воду с тяжелыми изотопами водорода, распад и вымывание которых фиксировали ученые.

Так, команде ученых удалось выяснить, что после двух лет жизни скорость обмена веществ начинает замедляться, и падает так до двадцати лет, после чего остается постоянной до начала пожилого возраста — примерно шестидесяти лет. Таким образом, увеличение веса после сорока, по всей видимости, связано с образом жизни и малой физической нагрузкой.

Исследование ученых дало нам возможность посмотреть по новому и на процессы, связанные со старением.

«Падение скорости метаболизма после 60 лет, по всей видимости, непосредственно связано со старением. Не может быть совпадением то, что быстрый рост смертности от неинфекционных заболеваний начинается именно в этом возрасте», — сообщил доктор Тимоти Роудс из Висконсинского университета в Мэдисоне, изучивший результаты работы ученых из Северной Каролины.

Ранее сообщалось, что команда японских ученых нашла бактерию, связанную с долголетием.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Американцы нас подставили»: что ждет посольство России в Афганистане
Российские дипломаты не будут эвакуироваться из Кабула
Двойники и голограммы: сколько стоит создать свою виртуальную копию
Российские компании раскрыли стоимость производства цифровых обликов людей
Олимпиада-2036 может пройти в России
Несколько российских городов готовят заявку на проведение Игр
Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до 22 человек
На чемпиона Игр-2020 из Украины совершено нападение в центре Киева
В Уфе мужчина с ножом и гирей напал на полицейских
Дипломат рассказал, как эвакуируют российские посольства
Новости и материалы
НАК начал поиски причастных к взрыву автобуса в Воронеже
Власти Керчи начали эвакуацию населения из зон подтопления
Путин: решать вопросы безопасности в одиночку нельзя
Определились составы групп в элитном раунде Кубка России по футболу
Российских водителей будут учить по-новому
Фрик-супруги Шпаки развелись
Китай отказал ВОЗ в дальнейшем расследовании происхождения коронавируса
National Interest: третья мировая война может начаться из-за России и Китая
Ученые засняли гигантских сколопендр, поедающих птиц
Суд приговорил жителя Дагестана к 11 годам колонии за участие в ИГ*
В Шотландии школьникам разрешили определять гендерную принадлежность без согласия родителей
В ранах пострадавших в Воронеже не нашли инородных повреждающих объектов
Хоркина предложила добавить к олимпийскому девизу слово «честнее»
Монеточка хочет сменить псевдоним
Супруга Карпина рассказала, какую должность она могла бы занять в сборной России
Власти Белоруссии признали экстремистским портал TYT.BY
Росавиация запретила «Витязь-аэро» перевозить пассажиров после крушения Ми-8 на Камчатке
Украина закупит у Польши вакцину от коронавируса с истекающим сроком годности
Все новости
Сначала Москва, потом Киев: зачем канцлер ФРГ едет на переговоры с Путиным
Меркель нанесет прощальный визит в Россию 20 августа
Ливни, потопы и смерчи: Юг России оказался во власти опасного циклона
В Анапе и Новороссийске введен режим ЧС из-за предстоящих ливней
«Сначала игнорируют, потому борются»: Кулеба отреагировал на слова Лаврова
Глава МИД Украины заявил, что доволен реакцией российского коллеги о «Крымской платформе»
Взрывчатку не нашли. Названа основная версия взрыва автобуса в Воронеже
Число погибших при взрыве автобуса выросло до двух
Симметричный ответ: почему Москва не продлила визу Саре Рейнсфорд
Рассердившую Лукашенко журналистку «Би-би-си» вышлют из России
«Разделяем озабоченность»: в Кремле ответили «патриотам Грузии»
Москва напомнила, кто был инициатором разрыва отношений с Тбилиси
Вторые сутки подряд: Россия бьет максимум по смертности от COVID
За день в России от коронавируса скончались 815 человек
Дважды обогнул Землю: ученые прошли по следам мамонта
Бивень мамонта позволил отследить его путь от рождения до смерти
5G-сети в России оказались неполноценными
Почему современные сети 5G оставляют телефоны незащищенными
Империя на травах: как росла Natura Siberica
Что делят наследники Андрея Трубникова
Много брака: почему сына экс-губернатора не допустили к выборам
Хабаровский избирком отказал Антону Фургалу в регистрации кандидатом в Годуму
В пандемию рождаются дети с низким интеллектом
Ученые рассказали о последствиях ограничений в пандемию для мозга новорожденных
Началась эвакуация: последствия наводнения в Керчи
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях