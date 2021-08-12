Стало известно, кто просверлил дыру в «Союзе» в 2018 году

Отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» в 2018 году было просверлено человеком, не знакомым с устройством корабля «Союз МС». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

«Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора», — сказал источник.

По его мнению, одно отверстие пытались просверлить в шпангоуте корабля.

Также источник отметил, что российские космонавты в связи с этой ситуацией прошли проверку на полиграфе, тогда как астронавты NASA от нее отказались.

В августе 2018 года в обшивке российского корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС с 8 июня, экипаж обнаружил отверстие, через которое уходил воздух. Космонавты успешно загерметизировали отверстие, а также взяли образцы материалов с внешней поверхности бытового отсека «Союза», и доставили образцы на Землю для расследования причин инцидента.

Ранее летчик-космонавт РФ Елена Кондакова в беседе с «Газетой.Ru» допустила, что дыру в МКС проделала астронавтка Серина Ауньон-Ченселлор, у которой незадолго до этого обнаружили тромб.