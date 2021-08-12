Ученые выяснили, кто больше всех рискует умереть от рака простаты

У вдовцов рак простаты на поздней стадии диагностируют чаще, чем у женатых мужчин, выяснили специалисты Национального научно-исследовательского института в Канаде. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале European Journal of Epidemiology.

Ученые проанализировали 12 исследований, участниками которых были 14 тыс. мужчин с впервые диагностированным раком простаты и 12 тыс. здоровых. Чаще всего рак на поздних стадиях, с метастазами и высокой вероятностью летального исхода наблюдался у вдовцов, реже всего — у женатых или состоящих в отношениях мужчин.

«Социальная поддержка, обеспечиваемая браком или отношениями, может способствовать здоровому образу жизни и более активному обращению за медицинской помощью», — считают авторы работы.

Рак простаты относится к наиболее распространенным онкозаболеваниям, но на ранних стадиях хорошо поддается лечению. В запущенной же форме он с большой вероятностью приведет к смерти пациента.

Исследователи рекомендуют вдовцам и вообще мужчинам, не состоящим в отношениях, относиться к здоровью ответственнее, а их друзьям и родственникам помнить о возможных рисках и напоминать о профилактических обследованиях.