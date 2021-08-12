Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Болит все»: Птаха рассказал о самочувствии после удаления желчного... 15:31
В Швейцарии предложили отменить бесплатные тесты на COVID-19... 15:30
Американка рассказала о своей помолвке и отношениях с мужчиной на 37 лет... 15:26
Экс-президент «Локомотива» — о Суперкубке УЕФА: по-хорошему... 15:22
Лавров отреагировал на слова Лукашенко о Крыме 15:20
Лавров сравнил жизнь российских медведей с индейцами США 15:17
Apple исправила название Чечни на украинских картах 15:14
Ветеран «Спартака» — о возможном переходе Роналду... 15:14
Тихонов — о выплатах российским спортсменам за ОИ: многие жалеют, что не... 15:04
Ученые выяснили, кто больше всех рискует умереть от рака простаты 15:03

Ученые пытаются понять, почему кошки не хотят работать за еду

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
pixabay.com

В отличие от многих других животных кошки проявляют странное нежелание работать за еду. Когда в ходе научных экспериментов животным предоставляется выбор между свободно доступной едой и едой, ради получения которой нужно решить какую-то задачу, большинство из них — собаки, медведи, голуби, свиньи, козы, мыши, крысы, обезьяны и другие приматы — предпочитали поработать. Это явление по-английски называется contrafreeloading — буквально «против халявы».

Кошки же резко отличаются от других животных тем, что предпочитают получать еду просто так, однако это вовсе не обязательно потому, что они ленивы.

Теперь исследователи повторили эксперимент в домашней обстановке, немного его модифицировав для проверки разных гипотез и навесив на кошек датчики: они предоставили небольшой группе из 17 стерилизованных особей на выбор устройство, где для получения еды нужно решить задачу, и появлялся поднос с едой в открытом виде. В результате животные все равно съели больше еды с бесплатного подноса, чем из устройства с загадкой. Судя по датчикам активности, которые они носили на себе во время этого эксперимента, даже самые энергичные из них предпочитали «не заморачиваться».

Восемь кошек даже не потрудились прикоснуться к устройству с загадкой, несмотря на то, что находились поблизости в течение 30 минут. Ни одна из кошек не съела больше еды из этого устройства, чем с открытого подноса. Статья об этом опубликована в журнале Animal Cognition.

«Дело не в том, что кошки никогда не использовали загадочное устройство с едой, однако они все же больше ели с подноса, проводили больше времени у подноса и начинали есть именно с него, а не из устройства с загадкой», — объясняет Микель Дельгадо. специалист по кошачьему поведению из Калифорнийского университета в Дэвисе и ведущий автор нового исследования.

Подобные результаты были получены первый раз еще в 1971 году, когда шесть домашних кошек обучили пользоваться устройством для раздачи корма, а затем предлагали им выбор между этой головоломкой и бесплатной миской сухого корма. В отличие от любого другого животного, которое тестировалось подобным образом, кошки в этих экспериментах отдавали явное предпочтение бесплатной еде. Затем все это неоднократно подтверждалось: похоже, кошки — единственные животные, которые поступают подобным образом.

Дело вовсе не в том, что кошки вообще не любят загадки с едой. Большинство владельцев кошек знают, что их питомцы любят поработать за вознаграждение. А учитывая, насколько активны были кошки в новом эксперименте, их лень также не кажется очевидным объяснением.

Возможно, все дело в приручении. В домашних условиях, когда еда легкодоступна, кошки не склонны заниматься исследованиями и охотиться. В конце концов, они просто экономят энергию. Другая гипотеза обращает внимание на то, как именно кошки эволюционировали, чтобы получать свою пищу. В отличие от животных, добывающих еду путем долгих поисков, кошки — хищники, которые устраивают засаду на добычу, а потом просто терпеливо ждут. Поэтому загадочные устройства с едой могут быть не лучшим способом стимулировать их интерес.

В 2016 году Дельгадо публиковал еще одно исследование, которое показало, что головоломки с едой помогают кошкам избавиться от лишнего веса, беспокойства и приучить к туалету. То есть они реально полезны для развития интеллекта, хотя это относительно новая область исследований.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«ЧС каждый день». Крым снова страдает от сильных дождей
В Крыму из-за ливней перекрыли трассу «Таврида»
Уже извинились: за что Иран обиделся на послов России и Великобритании
Главу российского диппредставительства вызвали в МИД Ирана из-за фото с британским послом
Ошибка пилота. Что известно о крушении Ми-8 на Камчатке
Восемь человек с утонувшего на Камчатке Ми-8 могли остаться внутри вертолета
Лавров назвал позорной позицию Европы и США по Крыму
В России оптовая цена бензина поднялась до рекордного значения
ФСБ задержала директора НИП гиперзвуковых систем по делу о госизмене
Сотрудника ФНС, платившего налоги за других граждан, могут уволить
Новости и материалы
«Болит все»: Птаха рассказал о самочувствии после удаления желчного пузыря
В Швейцарии предложили отменить бесплатные тесты на COVID-19 для непривитых
Американка рассказала о своей помолвке и отношениях с мужчиной на 37 лет младше нее
Экс-президент «Локомотива» — о Суперкубке УЕФА: по-хорошему, Карасеву стоило встать на колено
Лавров отреагировал на слова Лукашенко о Крыме
Лавров сравнил жизнь российских медведей с индейцами США
Apple исправила название Чечни на украинских картах
Ветеран «Спартака» — о возможном переходе Роналду в «ПСЖ»: Мбаппе сейчас намного сильнее
Тихонов — о выплатах российским спортсменам за ОИ: многие жалеют, что не родились на Кавказе
Ученые выяснили, кто больше всех рискует умереть от рака простаты
ОПЕК назвала Россию драйвером роста добычи нефти
Производители российского вина сообщили о резком росте цен на виноград
Карпин: если бы РФС мне кого-то навязал, в сборной меня бы не было
Исследователи выяснили, что зумеры хотят вернуться в офис после локдауна
Собянин рассказал, как Москва отметит свой 874-й день рождения
Украина отправила гуманитарную помощь литовским пограничникам
Slava Marlow попал в американский музыкальный топ
Пашинян заявил о готовности возобновить переговоры с Азербайджаном
Все новости
Борец заявил, что получил от депутата $1 млн. Но позже удалил эту информацию
В Госдуме назвали личным делом Гаджиева подарок Садулаеву в $1 млн
Самый опасный астероид оказался еще опаснее
Ученые пересчитали вероятность удара астероида Бенну по Земле
«Забыли закрыть кормушки»: что помогло арестантам в Истре совершить побег
СК: cотрудники изолятора, откуда сбежали заключенные, выключили видеокамеры и ушли спать
«Чтобы такое не повторилось». Шойгу считает, что России нельзя снова переживать 90-е
Шойгу объяснил, почему согласился возглавить список «Единой России» на выборах
Украинский депутат заявили об опасности игнорировании посланий России
Оппозиция в Раде назвала призвала Киев понять «предупреждения» Путина
«Все вакцинируемся»: Проценко заявил о готовности к новой волне коронавируса
Проценко назвал причину снижения числа заболевших COVID-19
IBM против Apple: кто произвел революцию в домашних компьютерах
40 лет назад IBM представила первый массовый персональный компьютер
Километры непроходимой тайги. Шойгу дал старт реконструкции БАМа
Шойгу заложил камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки БАМа
Учитесь класть плитку: сколько стоит сделать ремонт в однушке
Эксперты рассказали, какие мастера-ремонтники получают до 225 тысяч в месяц
Защита от мошенников. Пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления
НПФ обяжут восстанавливать суммы, удержанные с пенсионных счетов с нарушением закона
«Он боится улицы»: почему Зеленский взялся за радикальных националистов
В «Нацкорпусе» готовятся к акции у Офиса президента
«Блокады Приднестровья не будет»: о чем Козак договорился с Санду
Президент Молдавии Майя Санду позитивно оценила встречу с Дмитрием Козаком
Тяжело дышать: Якутск затянуло смогом от лесных пожаров
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях