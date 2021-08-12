Ученые пытаются понять, почему кошки не хотят работать за еду

В отличие от многих других животных кошки проявляют странное нежелание работать за еду. Когда в ходе научных экспериментов животным предоставляется выбор между свободно доступной едой и едой, ради получения которой нужно решить какую-то задачу, большинство из них — собаки, медведи, голуби, свиньи, козы, мыши, крысы, обезьяны и другие приматы — предпочитали поработать. Это явление по-английски называется contrafreeloading — буквально «против халявы».

Кошки же резко отличаются от других животных тем, что предпочитают получать еду просто так, однако это вовсе не обязательно потому, что они ленивы.

Теперь исследователи повторили эксперимент в домашней обстановке, немного его модифицировав для проверки разных гипотез и навесив на кошек датчики: они предоставили небольшой группе из 17 стерилизованных особей на выбор устройство, где для получения еды нужно решить задачу, и появлялся поднос с едой в открытом виде. В результате животные все равно съели больше еды с бесплатного подноса, чем из устройства с загадкой. Судя по датчикам активности, которые они носили на себе во время этого эксперимента, даже самые энергичные из них предпочитали «не заморачиваться».

Восемь кошек даже не потрудились прикоснуться к устройству с загадкой, несмотря на то, что находились поблизости в течение 30 минут. Ни одна из кошек не съела больше еды из этого устройства, чем с открытого подноса. Статья об этом опубликована в журнале Animal Cognition.

«Дело не в том, что кошки никогда не использовали загадочное устройство с едой, однако они все же больше ели с подноса, проводили больше времени у подноса и начинали есть именно с него, а не из устройства с загадкой», — объясняет Микель Дельгадо. специалист по кошачьему поведению из Калифорнийского университета в Дэвисе и ведущий автор нового исследования.

Подобные результаты были получены первый раз еще в 1971 году, когда шесть домашних кошек обучили пользоваться устройством для раздачи корма, а затем предлагали им выбор между этой головоломкой и бесплатной миской сухого корма. В отличие от любого другого животного, которое тестировалось подобным образом, кошки в этих экспериментах отдавали явное предпочтение бесплатной еде. Затем все это неоднократно подтверждалось: похоже, кошки — единственные животные, которые поступают подобным образом.

Дело вовсе не в том, что кошки вообще не любят загадки с едой. Большинство владельцев кошек знают, что их питомцы любят поработать за вознаграждение. А учитывая, насколько активны были кошки в новом эксперименте, их лень также не кажется очевидным объяснением.

Возможно, все дело в приручении. В домашних условиях, когда еда легкодоступна, кошки не склонны заниматься исследованиями и охотиться. В конце концов, они просто экономят энергию. Другая гипотеза обращает внимание на то, как именно кошки эволюционировали, чтобы получать свою пищу. В отличие от животных, добывающих еду путем долгих поисков, кошки — хищники, которые устраивают засаду на добычу, а потом просто терпеливо ждут. Поэтому загадочные устройства с едой могут быть не лучшим способом стимулировать их интерес.

В 2016 году Дельгадо публиковал еще одно исследование, которое показало, что головоломки с едой помогают кошкам избавиться от лишнего веса, беспокойства и приучить к туалету. То есть они реально полезны для развития интеллекта, хотя это относительно новая область исследований.