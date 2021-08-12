В NASA объяснили, почему марсоход Perseverance рассыпал собранный грунт

Специалисты NASA несколько дней размышляли над новой марсианской загадкой. На прошлой неделе марсоход Perseverance попытался добыть свой первый образец породы, но, закончив операцию, обнаружил, что пробирка для сбора образцов осталась пуста. Теперь ученые утверждают, что поняли, в чем там дело: причина в самом камне.

В NASA изучили все данные и внимательно осмотрели место бурения, чтобы понять, что же произошло. На изображениях места возле скважины наблюдается порошкообразная порода, которая могла просто рассыпаться. «Похоже, что эта порода оказалась недостаточно прочной для образования керна, — заявила Луиза Джандура, главный специалист по отбору проб и их хранению. — Материал из искомого керна, вероятно, либо остался на дне скважины, либо находится в куче вынутой при бурении породы, либо тут какая-то комбинация того и другого».

У Perseverance имеются 43 пробирки, поэтому потеря одного образца не станет серьезным ударом для миссии. Теперь марсоход направится к другому месту отбора проб, где вновь попытается испытать свою буровую установку, чтобы в будущем отправить образцы на Землю. Марсоход собирает пробы грунта в титановые трубки. Эти пробы затем заберет на Землю другой аппарат, который запустят к Марсу в 2026 году. Теперь решено подыскать более сподручный для отбора проб образец. Сам процесс бурения у Perseverance проходит нормально.