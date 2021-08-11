В США обнаружена ранее неизвестная красная медуза

Неизвестную ранее красную медузу обнаружили ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) во время экспедиции. Подробнее об этом сообщается на сайте NOAA.

В рамках экспедиции, посвященной изучению глубоководных животных вдоль восточного побережья США, исследователи использовали дистанционно управляемый аппарат, который спускали на глубину 250-4000 м. На глубине около 700 м они обнаружили красную медузу ранее не описанного вида. Медуза относится к роду Poralia, представители которого имеют колокол диаметром около 9 см и 30 щупалец. Poralia обитают на глубине более 1500 м вокруг Антарктиды, в окрестностях Бермудских и Багамских островов и некоторых других регионах.

Также исследователям удалось заснять гидроидных (водных беспозвоночных типа стрекающих), кораллы, фильтраторов и долгохвостовых рыб. Всего они наблюдали более 650 глубоководных обитателей. Ученые рассчитывают, что собранные в ходе 25 погружений картографические данные и сведения о биоразнообразии будут полезны при принятии решений по управлению ресурсами в этом регионе.