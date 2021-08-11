Первыми жильцами модуля «Наука» могут стать Пересильд или Шипенко

Члены экипажа корабля «Союз МС-19», в который входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, могут стать первыми жильцами новой каюты российского сегмента МКС, размещенного в модуле «Наука». Об этом сообщает ТАСС.

«Вполне возможно, что кто-то из экипажа, который полетит 5 октября 2021 года (Антон Шкаплеров, Клим Шипенко и Юлия Пересильд), будет жить именно там. Каюта станет, наконец-то, обжитой», — рассказал космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

Он отметил, что сейчас космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров подготавливают «Науку» к проживанию будущих членов экспедиции на станцию. Артемьев подчеркнул, что модуль «обустраивают, делают его уютным и комфортным».

Ранее стало известно, что Пересильд и Шипенко полетят на Международную космическую станцию для съемок нового фильма.

Клим Шипенко будет снимать Юлию Пересильд в космосе для картины «Вызов». Старт съемочной экспедиции к МКС запланирован на 5 октября на корабле «Союз МС-19» с «Байконура». Отбор также прошли актриса Алена Мордовина и пилот Галина Каирова. Мордовина, как и режиссер Алексей Дудин, войдут в дублирующий экипаж.