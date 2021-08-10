Ученые предположили, что золотая маска Тутанхамона была сделана для женщины

Известный британский египтолог профессор Джоанн Флетчер в документальном фильме «Долина Царей: Золотой век Египта» высказала предположение, что всемирно известная золотая маска фараона Тутанхамона на самом деле вероятно принадлежала другому человеку, например, Нефертити, сообщает Daily Express.

Золотая посмертная маска из гробницы фараона Тутанхамона была обнаружена во время раскопок группой археологов во главе с Говардом Картером в 1922 году. Она стала общепризнанным шедевром древнеегипетского искусства в целом и датирована XIV веком до н.э.

Тем не менее, необычная особенность маски заставила сомневаться в том, что она могла принадлежать мужчине. Дело в том, что на маске присутствуют серьги, которые в древнеегипетском обществе могли носить только дети и женщины. Маловероятно, что взрослый мужчина — фараон — мог носить подобного рода украшения. Более подробное изучение материала, из которого сделан саркофаг привело к выводу о том, что состав золотого сплава, из которого была сделана маска, отличается от остальной части саркофага. Флетчер высказала предположение, что маска могла принадлежать таинственной Нефертити — загадочной жене фараона Эхнатона, отца Тутанхамона.

Ранее сообщалось, что в Китае был обнаружен древнейший в мире монетный двор, датированный VII веком до н.э.