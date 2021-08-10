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В Северной Америке нашли новое хищное растение

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Meena Haribal/Boyce Thompson Institute via AP file

Канадские ученые из Университета Британской Колумбии обнаружили, что растущий на североамериканских болотах ложный асфодель охотится на насекомых. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS.

Ложный асфодель был впервые описан в 1879 году, и все это время ученые не подозревали, что липкий стебель цветка нужен, чтобы ловить насекомых.

«Мы понятия не имели, что это плотоядное растение. Оно было найдено не в каком-то экзотическом тропическом месте, а прямо у нашего порога в Ванкувере. Вы буквально можете дойти пешком от Ванкувера до этого поля», — сказал руководивший исследованием ботаник Шон Грэм в интервью радиостанции NPR.

Команда Грэма занималась проектом по генетике растений, когда ученые заметили, что ложный асфодель имеет генетическую особенность, свойственную хищным растениям. Тогда ученые обратили внимание, что этот цветок живет в типичных ля насекомоядных растений условиях.

«А еще у них (ложных асфоделей — прим. ред.) есть эти липкие стебли. Так что, знаете, было вроде как интересно, может ли это быть признаком того, что растение плотоядное», — вспомнил Грэм.

Чтобы проверить, может ли растение питаться насекомыми, на его стебель поместили мух, которым давали корм, содержащий изотопы азота. Затем эти маркеры обнаружили внутри цветка, что доказало его хищную природу.

Авторы научной работы отметили, что ложный асфодель — первое новое плотоядное растение обнаруженное за последние 20 лет.

Ранее стало известно, как африканское растение получило способность жить тысячи лет

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