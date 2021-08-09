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Биологи месяц щекотали крыс ради науки

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Австралийские ученые из Университета Новой Англии выяснили, как правильно щекотать крыс, чтобы улучшить их эмоциональное состояние. Подробнее об этом сообщается на Государственном портале Австралийской столичной территории.

В 2019 году руководство Австралийской столичной территории (включает столицу Австралии Канберру, национальный парк Намаджи и небольшую сельскохозяйственную зону) приняло закон, требующий от ученых учитывать не только физические последствия экспериментов для лабораторных животных, но и их эмоциональное благополучие. Это сподвигло исследователей искать способы улучшить психическое состояние подопытных.

Более ранние наблюдения показали, что крысы, похоже, положительно относятся к щекотке и издают при ней звуки, свидетельствующие об удовольствии. Чтобы проверить это, авторы работы использовали крыс, часть из которых щекотали ежедневно на протяжении месяца, а часть — нет. Оказалось, щекотка улучшает эмоциональное состояние крысы, помогает справиться со страхом, позволяет приручить ее и, в целом, работает как акт социального взаимодействия.

Также ученые рассказали, как щекотать крысу правильно: сначала надо почесать заднюю часть ее шеи, потом осторожно перевернуть крысу на спину, и, слегка прижав к поверхности, щекотать область грудной клетки. Такое взаимодействие имитирует игривую борьбу между крысами и позволяет грызуну получить положительные эмоции. Исследователи рекомендуют избегать прикосновений к хвосту и области вокруг него — обычно на эту часть направлена агрессия других крыс, и животное может испугаться и напасть.

Исследователи напоминают, что не все крысы одинаковы, и некоторые могут возражать против прикосновений к определенным частям тела, или щекотки вообще. Чтобы принести пользу своему питомцу, в первую очередь надо ориентироваться на его реакцию и не принуждать к контакту, если он сопротивляется.

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